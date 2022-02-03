Google подорожчала після оголошення про дроблення акцій

Рада директорів Alphabet, материнської компанії Google, погодили рішення щодо дроблення акцій у співвідношенні 20 до 1. Після цього корпорація подорожчала на 10%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Bloomberg .

Дроблення акцій знизило ціну на них з 3 тисяч доларів до 140, що дозволить компанії залучити більше дрібних інвесторів.

Акції Google одразу зросли на 10%,а експерти тим часом переконані, що вони перевищать рекорд корпорації, який був встановлений ще у листопаді 2021 року.

"Причина дроблення полягає в тому, що це робить наші акції доступнішими. Ми подумали, що це має сенс”, - заявила фінансовий директор Alphabet Рут Порат.

Водночас дроблення знизить ціну акцій класу А майже до 138 доларів. Цінні папери Alphabet не були настільки дешевими ще з 2005 року.

Загалом дроблення майже зникло з фондових ринків Сполучених Штатів Америки. Наприклад, у 2019 році це сталося двічі, у порівнянні з 47 поділами цін у 2006 й 2007 роках. Ймовірно, що саме Apple та Tesla повернули до цього увагу після того, як поділили свої акції у 2020 році.