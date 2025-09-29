UA

Без Google Play і VPN: на окупованих територіях України загарбники блокують інтернет

Ілюстративне фото: Мелітополь залишився без мобільного інтернету (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Мелітополі з середини вересня жителі зіткнулися з обмеженням зв'язку: мобільний інтернет заблоковано, а доступ до популярних сервісів обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Із середини вересня на території Мелітополя повністю зник мобільний інтернет. Мешканці зазначають, що заблоковані такі сервіси, як Google Play і VPN, і наявність цих додатків на пристроях може спричинити проблеми на блокпостах. Ці заходи використовують окупанти для ізоляції населення та контролю над інформацією.

Альтернативні способи комунікації

Окупаційна влада рекомендує користуватися офлайн-картками, мати при собі готівку і слухати радіо для отримання інформації. При цьому російські ресурси, включно з Rutube, продовжують працювати без обмежень.

Проблеми для сімей

Жителі окупованих територій стикаються з труднощами у спілкуванні з родичами на підконтрольних Україні землях. Обмеження мобільного зв'язку та інтернет-блокування значно ускладнюють підтримання контакту та обмін інформацією.

Нагадуємо, що російський режим Володимира Путіна має намір надавати бойовикам по два гектари української території за участь у військових діях, що відображає колоніальний характер агресії. Згідно з даними ЦНС, окупанти планують оформляти захоплені в українців землі на бойовиків, демонструючи, що війна Кремля має не просто військовий, а колоніальний характер.

Зазначаємо, що в Росії мають намір активізувати мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях, водночас через брак ресурсів окупанти спиратимуться на примус строковиків і тиск на затриманих та ув'язнених.

