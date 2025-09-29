RU

Без Google Play и VPN: на оккупированных территориях Украины захватчики блокируют интернет

Иллюстративное фото: Мелитополь остался без мобильного интернета (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Мелитополе с середины сентября жители столкнулись с ограничением связи: мобильный интернет заблокирован, а доступ к популярным сервисам ограничен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

С середины сентября на территории Мелитополя полностью пропал мобильный интернет. Жители отмечают, что заблокированы такие сервисы, как Google Play и VPN, и наличие этих приложений на устройствах может вызвать проблемы на блокпостах. Эти меры используют оккупанты для изоляции населения и контроля над информацией.

Альтернативные способы коммуникации

Оккупационные власти рекомендуют пользоваться офлайн-картами, иметь при себе наличные и слушать радио для получения информации. При этом российские ресурсы, включая Rutube, продолжают работать без ограничений.

Проблемы для семей

Жители оккупированных территорий сталкиваются с трудностями в общении с родственниками на подконтрольных Украине землях. Ограничения мобильной связи и интернет-блокировки значительно осложняют поддержание контакта и обмен информации.

Напоминаем, что российский режим Владимира Путина намерен предоставлять боевикам по два гектара украинской территории за участие в военных действиях, что отражает колониальный характер агрессии. Согласно данным ЦНС, оккупанты планируют оформлять захваченные у украинцев земли на боевиков, демонстрируя, что война Кремля носит не просто военный, а колониальный характер.

Отмечаем, что в России намерены активизировать мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях, при этом из-за нехватки ресурсов оккупанты будут опираться на принуждение срочников и давление на задержанных и заключенных.

Война в УкраинеМелитополь