Google планує випустити 32 мільйони комарів: навіщо це потрібно

Google планує реалізувати масштабний екологічний проєкт. У межах ініціативи Debug компанія планує випустити 32 мільйони спеціально вирощених комарів на території Каліфорнії та Флориди. Мета експерименту - радикальне скорочення популяції диких комах, які переносять небезпечні для людей хвороби, зокрема вірус Західного Нілу та лихоманку Денге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dexerto .

Google штучно регулює популяції?

Комарі є головними переносниками цілої низки небезпечних захворювань у США. Серед них - енцефаліт Сент-Луїса, денге, вірус Зіка, жовта лихоманка та вірус Західного Нілу, який зараз лідирує за кількістю випадків зараження в країні.

Проєкт Debug створювався понад десять років саме для пошуку технологічних та безпечних методів боротьби з цими загрозами.

Суть методу

Замість використання хімікатів чи ГМО, Google застосовує природні механізми:

Протягом наступних двох років у дику природу випустять мільйони самців комарів, які заздалегідь інфіковані бактерією Wolbachia.

Цей мікроорганізм зустрічається у природному середовищі, проте у комарів він викликає повну стерильність.

Коли інфіковані самці спарюватимуться з дикими самками, яйця просто не будуть вилуплюватися. Через це ланцюжок відтворення перерветься.

Що з безпекою?

Google наголошує, що людям не варто боятися масових укусів комах. За біологічними особливостями цього виду, людську кров п'ють виключно самки комарів.

Оскільки компанія випускає лише самців, загальна кількість комах, що кусаються, взагалі не збільшиться. Натомість з часом природна популяція шкідників почне стрімко зменшуватися.

Терміни та впровадження

Наразі пропозиція техногіганта перебуває на фінальній стадії розгляду в Агенції з охорони навколишнього середовища США (EPA). Відомство офіційно приймає коментарі та відгуки від громадськості до 5 червня.

Одразу після цього держструктура винесе остаточний вердикт та вирішить, чи надавати Google офіційний дозвіл на запуск комах у міста.