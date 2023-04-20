Google планує використовувати штучний інтелект для створення реклами, - FT

Згідно з внутрішньою презентацією для рекламодавців, Google має намір почати використовувати ШІ для створення нової реклами на основі матеріалів, розроблених маркетологами.

Google вже використовує штучний інтелект у своєму рекламному бізнесі для створення простих підказок, які спонукають користувачів купувати продукти.

Однак інтеграція його новітнього генеративного ШІ, який також забезпечує роботу чат-бота Bard, означає, що він зможе проводити набагато складніші кампанії, що нагадують роботи, створені маркетинговими агентствами.

Згідно з презентацією, рекламодавці можуть надавати "творчий" контент, такий як зображення, відео та текст. Потім штучний інтелект "перемішує" цей матеріал для створення реклами на основі аудиторії, яку він прагне охопити, а також інших цілей продажу.

Одне з джерел, знайоме з презентацією Google, заявило, що вони стурбовані тим, що цей інструмент може поширювати дезінформацію, оскільки текст, створений чат-ботами зі штучним інтелектом, може впевнено стверджувати неправду.

Компанія Google повідомила, що планує встановити жорсткі барʼєри для запобігання помилкам, коли в найближчі місяці будуть розгорнуті нові функції генеративного ШІ.