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Google планує використовувати штучний інтелект для створення реклами, - FT

Фото: Google планує використовувати штучний інтелект для створення реклами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Компанія Google планує впровадити генеративний штучний інтелект у свій рекламний бізнес протягом найближчих місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно з внутрішньою презентацією для рекламодавців, Google має намір почати використовувати ШІ для створення нової реклами на основі матеріалів, розроблених маркетологами.

Google вже використовує штучний інтелект у своєму рекламному бізнесі для створення простих підказок, які спонукають користувачів купувати продукти.

Однак інтеграція його новітнього генеративного ШІ, який також забезпечує роботу чат-бота Bard, означає, що він зможе проводити набагато складніші кампанії, що нагадують роботи, створені маркетинговими агентствами.

Згідно з презентацією, рекламодавці можуть надавати "творчий" контент, такий як зображення, відео та текст. Потім штучний інтелект "перемішує" цей матеріал для створення реклами на основі аудиторії, яку він прагне охопити, а також інших цілей продажу.

Одне з джерел, знайоме з презентацією Google, заявило, що вони стурбовані тим, що цей інструмент може поширювати дезінформацію, оскільки текст, створений чат-ботами зі штучним інтелектом, може впевнено стверджувати неправду.

Компанія Google повідомила, що планує встановити жорсткі барʼєри для запобігання помилкам, коли в найближчі місяці будуть розгорнуті нові функції генеративного ШІ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Google планує додати штучний інтелект до розмовного пошуку.

Також раніше ми писали, що Google запустила власний пошуковий чат-бот Bard у спробі конкурувати з ChatGPT від OpenAI, якого підтримує Microsoft. Ринкова вартість Alphabet 8 лютого знизилася на 100 млрд доларів після того, як її новий чат-бот Bard поділився недостовірною інформацією в рекламному ролику.

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