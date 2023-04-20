Google планирует использовать искусственный интеллект для создания рекламы, - FT

Согласно внутренней презентации для рекламодателей, Google намерена начать использовать ИИ для создания новой рекламы на основе материалов, разработанных маркетологами.

Google уже использует искусственный интеллект в своем рекламном бизнесе для создания простых подсказок, побуждающих пользователей покупать продукты.

Однако интеграция его новейшего генеративного ИИ, также обеспечивающего работу чат-бота Bard, означает, что он сможет проводить гораздо более сложные кампании, напоминающие работы, созданные маркетинговыми агентствами.

Согласно презентации, рекламодатели могут предоставлять "творческий" контент, такой как изображения, видео и текст. Затем искусственный интеллект перемешивает этот материал для создания рекламы на основе аудитории, которую он стремится охватить, а также других целей продажи.

Один из источников, знакомый с презентацией Google, заявил, что они озабочены тем, что этот инструмент может распространять дезинформацию, поскольку текст, созданный чат-ботами с искусственным интеллектом, может уверенно утверждать ложь.

Компания Google сообщила, что планирует установить жесткие барьеры для предотвращения ошибок, когда в ближайшие месяцы будут развернуты новые функции генеративного ИИ.