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Google планирует использовать искусственный интеллект для создания рекламы, - FT

Фото: Google планирует использовать искусственный интеллект для создания рекламы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Компания Google планирует ввести генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно внутренней презентации для рекламодателей, Google намерена начать использовать ИИ для создания новой рекламы на основе материалов, разработанных маркетологами.

Google уже использует искусственный интеллект в своем рекламном бизнесе для создания простых подсказок, побуждающих пользователей покупать продукты.

Однако интеграция его новейшего генеративного ИИ, также обеспечивающего работу чат-бота Bard, означает, что он сможет проводить гораздо более сложные кампании, напоминающие работы, созданные маркетинговыми агентствами.

Согласно презентации, рекламодатели могут предоставлять "творческий" контент, такой как изображения, видео и текст. Затем искусственный интеллект перемешивает этот материал для создания рекламы на основе аудитории, которую он стремится охватить, а также других целей продажи.

Один из источников, знакомый с презентацией Google, заявил, что они озабочены тем, что этот инструмент может распространять дезинформацию, поскольку текст, созданный чат-ботами с искусственным интеллектом, может уверенно утверждать ложь.

Компания Google сообщила, что планирует установить жесткие барьеры для предотвращения ошибок, когда в ближайшие месяцы будут развернуты новые функции генеративного ИИ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Google планирует добавить искусственный интеллект к разговорному поиску.

Также ранее мы писали, что Google запустила свой поисковый чат-бот Bard в попытке конкурировать с ChatGPT от OpenAI, поддерживаемого Microsoft. Рыночная стоимость Alphabet 8 февраля снизилась на 100 млрд долларов после того, как ее новый чат-бот Bard поделился недостоверной информацией в рекламном ролике.

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