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Google планирует добавить в YouTube функцию интернет-магазина

США, Воскресенье 11 октября 2020 08:27
Google планирует добавить в YouTube функцию интернет-магазина
Фото: логотип YouTube (flickr Rego Korosi)
Автор: Максим Зайченко

Американский технологический гигант Google хочет внедрить в YouTube функцию интернет-магазина. Компания тестирует новую интеграцию с Shopify Inc. для продажи товаров через видеосервис.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Так, YouTube недавно начал просить создателей контента использовать программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания продуктов, показанных в их клипах. Затем эти данные будут связаны с аналитическими и торговыми инструментами Google.

"Цель состоит в том, чтобы преобразовать видео YouTube в обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, нажимать на них и покупать напрямую. Компания также тестирует новую интеграцию с Shopify Inc. для продажи товаров через YouTube", - говорится в сообщении.

Представитель YouTube сообщил, что компания тестирует эти функции с ограниченным количеством видеоканалов. При этом создатели контента будут иметь контроль над продуктами, которые будут отображаться. Впрочем, в самом Google это описывают как эксперимент и отказываются поделиться более подробной информацией.

Напомним, ранее Google представила новый смартфон Pixel 5, не получивший флагманский процессор.

Ранее РБК-Украина писало, что в ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google и Google Drive.

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