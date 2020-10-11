Google планує додати в YouTube функцію інтернет-магазину

Фото: логотип YouTube (flickr Rego Korosi)

Американський технологічний гігант Google хоче впровадити в YouTube функцію інтернет-магазину. Компанія тестує нову інтеграцію з Shopify Inc. для продажу товарів через відеосервіс.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в компанії.

Так, YouTube нещодавно почав просити творців контенту використовувати програмне забезпечення YouTube для маркування і відстеження продуктів, показаних у їхніх кліпах. Потім ці дані будуть пов'язані з аналітичними та торговими інструментами Google.

"Мета полягає в тому, щоб перетворити відео YouTube великий каталог товарів, які глядачі можуть переглядати, натискати на них і купувати напряму. Компанія також тестує нову інтеграцію з Shopify Inc. для продажу товарів через YouTube", - йдеться в повідомленні.

Представник YouTube повідомив, що компанія тестує ці функції з обмеженою кількістю відеоканалів. При цьому творці контенту будуть мати контроль над продуктами, які будуть відображатися. Втім, у самому Google це описують як експеримент і відмовляються поділитися більш детальною інформацією.

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