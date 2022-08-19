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Google пережил крупнейшую в истории кибератаку: что известно

Фото: Google пережил крупнейшую в истории кибератаку (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В июне текущего года поисковая система Google столкнулась с самой масштабной DDoS-атакой в истории. Получала 46 млн запросов в секунду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Google.

Для сравнения, количество запросов было на 76% больше, чем во время предыдущей рекордной атаки на Cloudflare.

"Это все равно, что получать все ежедневные запросы в Википедию (один из 10 самых посещаемых вебсайтов в мире) всего за 10 секунд", - заявили сотрудники Google Эмиль Кинер и Сатья Кондуру.

Как отмечает компания, кибератака началась около 09:45 по местному времени с 10 тысяч запросов в секунду. Уже через две минуты она достигла своего пика в 46 миллионов запросов в секунду, однако служба адаптивной защиты Cloud Armor уже начала действовать.

На спад кибератака пошла в 10:54 по местному времени. Также отмечается, что атака насчитывала 5256 исходных IP-адресов из 132 стран.

Кибератака использовала HTTPS-запросы, которые являются "более дорогими", поскольку требуется больше вычислительных ресурсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские хакеры провели мощнейшую с начала войны кибератаку на сайт "Энергоатома".

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