Google пережив найбільшу в історії кібератаку: що відомо

Для порівняння, кількість запитів була на 76% більше, ніж під час попередньої рекордної атаки на Cloudflare.

"Це все одно, що отримувати всі щоденні запити до Вікіпедії (одного з 10 найбільш відвідуваних вебсайтів у світі) всього за 10 секунд", - заявили співробітники Google Еміль Кінер і Сатья Кондуру.

Як відзначає компанія, кібератака почалась близько о 09:45 за місцевим часом з 10 тисяч запитів на секунду. Вже через дві хвилини вона досягла свого піка в 46 мільйонів запитів на секунду, однак служба адаптивного захисту Cloud Armor вже почала діяти.

На спад кібератака пішла о 10:54 за місцевим часом. Також зазначається, що атака налічувала 5256 вихідних IP-адрес зі 132 країн.

Кібератака використовувала HTTPS-запити, які є "дорожчими", оскільки потрібно більше обчислювальних ресурсів.