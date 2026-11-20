Як працює керування компʼютером у Gemini на macOS?

Функція дає змогу ШІ-агенту виконувати дії безпосередньо на компʼютері Mac і завершувати багатоетапні завдання з локальними файлами, додатками та вебсторінками.

Після інструкції користувача агент працює у фоновому режимі, а його дії відображаються у живому превʼю у чаті, тоді як екран і курсор залишаються вільними для інших завдань.

Користувачі можуть ставити дії Gemini на паузу, зупиняти їх і схвалювати перед виконанням.

Серед прикладів застосування, які наводить Google

Робота з формами та файлами : заповнення форм, повторення однакових операцій над пакетом файлів і впорядкування файлів за заданими критеріями.

: заповнення форм, повторення однакових операцій над пакетом файлів і впорядкування файлів за заданими критеріями. Підготовка матеріалів: створення слайдів на основі файлів або даних з онлайн-дашбордів.

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Де та кому доступна функція?

На старті функція працює англійською мовою у США та потребує застосунку Gemini для Mac і підписки Google AI Plus, Pro або Ultra. Терміни виходу на інші ринки та платформи компанія не назвала.

Контекст інших агентних запусків Google

Цікаво, що Google виходить із цим запуском дещо пізніше за конкурентів на кшталт OpenAI, Anthropic і Meta, які вже певний час пропонують агентні можливості у своїх десктопних застосунках.

Крім того, лише цього тижня Google оголосила про ширше розгортання вбудованої функції Tasks у Gemini, яка допомагає входити на сайти, робити онлайн-покупки або бронювати зустрічі.

Також техногігант нещодавно почав залучати ранніх тестувальників до оновленого агента "CC", представленого у вересні для сімейної організації справ у пошті, календарях, чатах і завданнях.