Google открыл качественные спутниковые изображения стратегических объектов России

Отмечается, что секретные полигоны и военные объекты России теперь возможно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До этого они были в худшем качестве, что не позволяло разобрать детали.

В частности, теперь в Google Maps есть доступ к снимкам единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Также есть возможность посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

Кроме того, на снимках со спутника можно найти полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Стоит отметить, что стратегической ценности такие снимки почти не имеют, поскольку военные спутники имеют лучшую разрешающую способность.