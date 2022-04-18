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Google открыл качественные спутниковые изображения стратегических объектов России

Фото: Google Maps открыл спутниковые изображения военных объектов РФ (defence-ua.com)
Автор: Наталья Юрченко

Google открыл спутниковые изображения стратегических объектов Российской Федерации. Теперь их можно посмотреть в высоком качестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Отмечается, что секретные полигоны и военные объекты России теперь возможно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До этого они были в худшем качестве, что не позволяло разобрать детали.

В частности, теперь в Google Maps есть доступ к снимкам единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Также есть возможность посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

Кроме того, на снимках со спутника можно найти полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Стоит отметить, что стратегической ценности такие снимки почти не имеют, поскольку военные спутники имеют лучшую разрешающую способность.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Россия до сих пор удерживает в плену 42 моряков трех грузовых судов под флагом Доминики и Либерии.

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