Российские оккупанты удерживают в плену экипажи трех иностранных судов
Российские оккупанты захватили в плен экипажи трех грузовых судов под флагом Доминики и Либерии. 42 члена экипажей судов и жену капитана судна Либерии взяли в заложники на территории порта Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
"По информации капитана судна "Azburg" Сергея Дзисяка, экипажи прошли "проверку" в фильтрационном лагере в Мангуше. Сейчас они находятся во временно оккупированном Донецке под постоянным наблюдением вооруженных российских военных", - пишет Денисова.
Омбудсмен отметила, что своими поступками Россия нарушает право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
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