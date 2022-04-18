ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты удерживают в плену экипажи трех иностранных судов

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 14:33
Российские оккупанты удерживают в плену экипажи трех иностранных судов Фото: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты захватили в плен экипажи трех грузовых судов под флагом Доминики и Либерии. 42 члена экипажей судов и жену капитана судна Либерии взяли в заложники на территории порта Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

"По информации капитана судна "Azburg" Сергея Дзисяка, экипажи прошли "проверку" в фильтрационном лагере в Мангуше. Сейчас они находятся во временно оккупированном Донецке под постоянным наблюдением вооруженных российских военных", - пишет Денисова.

Омбудсмен отметила, что своими поступками Россия нарушает право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Война России против Украины длится пятьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"