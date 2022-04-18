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Google відкрив якісні супутникові зображення стратегічних об'єктів Росії

Фото: Google Maps відкрив супутникові зображення військових об'єктів РФ (defence-ua.com)
Автор: Наталія Юрченко

Google відкрив супутникові зображення стратегічних об'єктів Російської Федерації. Тепер їх можна подивитися у високій якості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Зазначається, що секретні полігони та військові об'єкти Росії тепер можливо роздивитися з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. До цього вони були в гіршій якості, що не дозволяло розібрати деталі.

Зокрема, тепер в Google Maps є доступ до знімків єдиного російського авіаносця "Адмирал Кузнецов".

Також є можливість подивитися на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Крім того, на знімках зі супутника можна знайти полігон Ненокса, де зірвалась секретна ракета "Буревестник" з ядерною силовою установкою.

Варто зазначити, що стратегічної цінності такі знімки майже не мають, оскільки військові супутники мають значно кращу роздільну здатність.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Росія досі утримує в полоні 42 моряків трьох вантажних суден під прапором Домініки й Ліберії.

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