Google відкрив якісні супутникові зображення стратегічних об'єктів Росії

Зазначається, що секретні полігони та військові об'єкти Росії тепер можливо роздивитися з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. До цього вони були в гіршій якості, що не дозволяло розібрати деталі.

Зокрема, тепер в Google Maps є доступ до знімків єдиного російського авіаносця "Адмирал Кузнецов".

Також є можливість подивитися на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Крім того, на знімках зі супутника можна знайти полігон Ненокса, де зірвалась секретна ракета "Буревестник" з ядерною силовою установкою.

Варто зазначити, що стратегічної цінності такі знімки майже не мають, оскільки військові супутники мають значно кращу роздільну здатність.