Google відкрив якісні супутникові зображення стратегічних об'єктів Росії

Google відкрив супутникові зображення стратегічних об'єктів Російської Федерації. Тепер їх можна подивитися у високій якості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Зазначається, що секретні полігони та військові об'єкти Росії тепер можливо роздивитися з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. До цього вони були в гіршій якості, що не дозволяло розібрати деталі.
Зокрема, тепер в Google Maps є доступ до знімків єдиного російського авіаносця "Адмирал Кузнецов".
Також є можливість подивитися на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.
Крім того, на знімках зі супутника можна знайти полігон Ненокса, де зірвалась секретна ракета "Буревестник" з ядерною силовою установкою.
Варто зазначити, що стратегічної цінності такі знімки майже не мають, оскільки військові супутники мають значно кращу роздільну здатність.
Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Росія досі утримує в полоні 42 моряків трьох вантажних суден під прапором Домініки й Ліберії.
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