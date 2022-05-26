Google отключает от своих серверов ряд крупных российских компаний, попавших под санкции

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров телекоммуникационных услуг о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Цифровой гигант перестанет обслуживать компании, подпавшие под санкции ЕС и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
От серверов Google уже отключили такие компании, как "Радиосвязь", "Фокус лайф", "МФТИ Телеком" и пр. Google устанавливает серверы Global Cache, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к своим сервисам.
На них в течение определенного времени сохраняется контент, запрашиваемый пользователем, чтобы сократить время доступа пользователей определенного региона к популярному контенту. Благодаря этому провайдерам удается снижать объемы трансграничного трафика и расходы на сетевую инфраструктуру.
Напомним, что Google с начала войны на территории Украины, предоставила нашей стране уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками.
Также ранее сообщалось, что Google заблокировал все платежи с территории России. Ограничение распространилось на банковские карты разных платежных систем.
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