Google отключает от своих серверов ряд крупных российских компаний, попавших под санкции

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров телекоммуникационных услуг о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Цифровой гигант перестанет обслуживать компании, подпавшие под санкции ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

От серверов Google уже отключили такие компании, как "Радиосвязь", "Фокус лайф", "МФТИ Телеком" и пр. Google устанавливает серверы Global Cache, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к своим сервисам. На них в течение определенного времени сохраняется контент, запрашиваемый пользователем, чтобы сократить время доступа пользователей определенного региона к популярному контенту. Благодаря этому провайдерам удается снижать объемы трансграничного трафика и расходы на сетевую инфраструктуру.