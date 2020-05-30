Google отложил выпуск Android 11 на фоне протестов в США

В субботу, 30 мая, технологический гигант Google отложил запуск

Так, компания решила отложить запуск операционной системы, который планировался на середину следующей недели, из-за акций протеста, вызванных убийством афроамериканца в Миннесоте.

Google обещает предоставить

Протесты распространились по всей территории США по поводу убийства чернокожего американца Джорджа Флойда. Он умер после того, как белокожий полицейский прижал его коленом при задержании.

В городе, где убили Флойда, протестующие сожгли полицейский участок, а с наступлением темноты тысячи людей вышли на акцию, проигнорировав комендантский час. Впоследствии протесты распространились по крупнейших городах США.

Как писало РБК-Украина, в результате этих акций протеста есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в ходе протестов в Вашингтоне участники акции заблокировали Белый дом и забросали камнями полицию.

Кроме того, накануне протесты в Нью-Йорке завершились массовыми арестами.