Google відклав випуск Android 11 на тлі протестів у США

У суботу, 30 травня, технологічний гігант Google відклав запуск

Так, компанія вирішила відкласти запуск операційної системи, який планувався на середину наступного тижня, через акції протесту, викликані вбивством афроамериканця в Міннесоті.

Google обіцяє надати

Протести поширилися по всій території США з приводу вбивства чорношкірого американця Джорджа Флойда. Він помер після того, як білий поліцейський притиснув його коліном при затриманні.

У місті, де вбили Флойда, протестувальники спалили поліцейську дільницю, а з настанням темряви тисячі людей вийшли на акцію, проігнорувавши комендантську годину. Згодом протести поширилися по найбільших містах США.

Як повідомляло РБК-Україна, у результаті цих акцій протесту є постраждалі.

Також повідомлялося, що у ході протестів у Вашингтоні учасники акції заблокували Білий дім і закидали поліцію камінням.

Крім того, напередодні протести в Нью-Йорку завершилися масовими арештами.