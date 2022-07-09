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Google может отделить часть бизнеса, чтобы уладить конфликт с Минюстом США, - WSJ

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 09 июля 2022 01:24
Google может отделить часть бизнеса, чтобы уладить конфликт с Минюстом США, - WSJ Фото: Google намерена отделить часть бизнеса (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Google намерена выделить свои подразделения, занимающиеся рекламными аукционами и размещением рекламы на сайтах и приложениях, в отдельную компанию в рамках холдинга Alphabet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным независимых источников, стоимость новой компании может составить десятки миллиардов долларов. Цель отделения - попытка разрешить конфликт с Министерством юстиции США из-за вероятного нарушения компанией антимонопольного законодательства.

Google подозревают в злоупотреблении лидирующим положением на рынке онлайн-рекламы и получении сверхприбыли за счет конкурентов. Сообщается, что Минюст США готовит иск в суд по этому делу.

Напомним, что Google с начала войны на территории Украины, предоставила нашей стране уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками.

Также ранее сообщалось, что Google заблокировал все платежи с территории России. Ограничение распространилось на банковские карты разных платежных систем.

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