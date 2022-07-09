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Google може відокремити частину бізнесу, щоб залагодити конфлікт з Мін'юстом США, - WSJ

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Вашингтон, Субота 09 липня 2022 01:24
Google може відокремити частину бізнесу, щоб залагодити конфлікт з Мін'юстом США, - WSJ Фото: Google має намір відокремити частину бізнесу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Google має намір виділити свої підрозділи, що займаються рекламними аукціонами і розміщенням реклами на сайтах і додатках, в окрему компанію в рамках холдингу Alphabet.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними незалежних джерел, вартість нової компанії може скласти десятки мільярдів доларів. Мета відділення - спроба вирішити конфлікт з Міністерством юстиції США через ймовірне порушення компанією антимонопольного законодавства.

Google підозрюють у зловживанні провідним становищем на ринку онлайн-реклами та отриманні надприбутку коштом конкурентів. Повідомляється, що Мін'юст США готує позов до суду у цій справі.

Нагадаємо, що Google з початку війни на території України, надала нашій країні вже 55 мільйонів доларів допомоги. 10 мільйонів доларів спрямують на боротьбу з фейками.

Також раніше повідомлялося, що Google заблокував всі платежі з території Росії. Обмеження поширилося на банківські картки різних платіжних систем.

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