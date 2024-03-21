Google оштрафували через спосіб навчання ШІ компанії
Google, у середу 20 березня, оштрафували майже на 300 млн доларів через спосіб навчання ШІ Gemini.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
У середу Google був оштрафований приблизно на 270 мільйонів доларів, частково через те, як компанія навчала свій ШІ.
Французькі регулювальні органи заявляють, що Google відмовився від своїх зобов'язань, пов'язаних з переговорами щодо операцій з агентствами новин у Франції щодо їх контенту.
У органі нагляду стверджується, що Google використовував контент журналістів, не повідомляючи їм про це, для навчання свого чат-бота Bard зі штучним інтелектом, який тепер перейменований в Gemini.
Сума штрафу склала 270 млн євро.
Прогрес ШІ
Раніше ми писали, що поліція Південної Кореї використовуватиме ШІ для розслідування злочинів
Також ми повідомляли, що Google заборонила боту з ШІ Gemini говорити про вибори в США як боротьбу з фейками.
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