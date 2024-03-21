Google оштрафовали из-за способа обучения ИИ компании
Google, в среду 20 марта, оштрафовали почти на 300 млн долларов из-за способа обучения ИИ Gemini.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
В среду Google был оштрафован примерно на 270 миллионов долларов, отчасти из-за того, как компания обучала свой ИИ.
Французские регулирующие органы заявляют, что Google отказался от своих обязательств, связанных с переговорами по сделкам с новостными агентствами во Франции в отношении их контента.
В надзорном органе утверждается, что Google использовал контент журналистов, не сообщая им об этом, для обучения своего чат-бота Bard с искусственным интеллектом, который теперь переименован в Gemini.
Сумма штрафа составила 270 млн евро.
Прогресс ИИ
Ранее мы писали, что полиция Южной Кореи будет использовать ИИ для расследования преступлений
Также мы сообщали, что Google запретила боту с ИИ Gemini говорить о выборах в США, в качестве борьбы с фейками.
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