Google по ошибке послала 250 тысяч долларов не тому хакеру: что произошло

Компания Google, в рамках обнаружения ошибок в системе, случайно отправила 250 тысяч долларов не тому хакеру.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на HotHardware .
Средства в размере 250 тысяч долларов получил случайно исследователь систем безопасности Сэм Карри. По словам мужчины, он в течение нескольких недель пытался выяснить у техподдержки компании, почему это произошло и как вернуть эти деньги.
"Прошло чуть больше трех недель с тех пор, как из Google мне случайно прислали 249 999 долларов, а я до сих пор не получил никакого ответа от службы поддержки. Есть ли еще какой-нибудь способ связаться с Google?", - писал Карри.
Карри не тратил присланные средства, поскольку был убежден в том, что получил их ошибочно.
Все же его подозрения оправдались. После того как инцидент получил огласку, представитель компании сообщил, что это произошло из-за "человеческого фактора".
"Наша команда недавно совершила платеж не той стороне в результате человеческой ошибки. Мы ценим, что человек, получивший платеж, быстро сообщил об этом, и мы работаем над исправлением ситуации", - заявил представитель.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Google проиграл апелляцию в суде Европейского союза после того, как он был обвинен в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ОС и мобильных устройств. Поэтому компании придется оплатить самый большой в истории штраф.