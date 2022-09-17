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Google по ошибке послала 250 тысяч долларов не тому хакеру: что произошло

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 15:37
Google по ошибке послала 250 тысяч долларов не тому хакеру: что произошло Фото: Google по ошибке прислала 250 тысяч долларов не тому хакеру (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Google, в рамках обнаружения ошибок в системе, случайно отправила 250 тысяч долларов не тому хакеру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на HotHardware .

Средства в размере 250 тысяч долларов получил случайно исследователь систем безопасности Сэм Карри. По словам мужчины, он в течение нескольких недель пытался выяснить у техподдержки компании, почему это произошло и как вернуть эти деньги.

"Прошло чуть больше трех недель с тех пор, как из Google мне случайно прислали 249 999 долларов, а я до сих пор не получил никакого ответа от службы поддержки. Есть ли еще какой-нибудь способ связаться с Google?", - писал Карри.

Карри не тратил присланные средства, поскольку был убежден в том, что получил их ошибочно.

Все же его подозрения оправдались. После того как инцидент получил огласку, представитель компании сообщил, что это произошло из-за "человеческого фактора".

"Наша команда недавно совершила платеж не той стороне в результате человеческой ошибки. Мы ценим, что человек, получивший платеж, быстро сообщил об этом, и мы работаем над исправлением ситуации", - заявил представитель.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Google проиграл апелляцию в суде Европейского союза после того, как он был обвинен в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ОС и мобильных устройств. Поэтому компании придется оплатить самый большой в истории штраф.

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