Google помилково надіслала 250 тисяч доларів не тому хакеру: що сталось

Компанія Google, в рамках виявлення помилок в системі, випадково надіслала 250 тисяч доларів не тому хакеру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на HotHardware .

Кошти у розмірі 250 тисячі доларів отримав випадково дослідник систем безпеки Сем Каррі. За словами чоловіка він протягом декількох тижнів намагався з'ясувати через техпідтримку компанії, чому це сталося і як повернути ці гроші.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli — Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022

"Пройшло трохи більше трьох тижнів з тих пір, як із Google мені випадково надіслали 249 999 доларів, а я досі не отримав жодної відповіді від служби підтримки. Чи є ще якийсь спосіб зв'язатися з Google?", - писав Каррі.

Каррі не витрачав надісланих коштів, оскільки був переконаний у тому, що отримав їх помилково.

Все ж його підозри виправдались. Після того як інцидент отримав розголосу, представник компанії повідомив, що це сталося через "людський фактор".

"Наша команда нещодавно здійснила платіж не тій стороні внаслідок людської помилки. Ми цінуємо, що людина, яка отримала платіж, швидко повідомила про це, і ми працюємо над виправленням ситуаці", - заявив представник.