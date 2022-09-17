ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Google помилково надіслала 250 тисяч доларів не тому хакеру: що сталось

Новость на русском →
Субота 17 вересня 2022 15:37
Google помилково надіслала 250 тисяч доларів не тому хакеру: що сталось Фото: Google помилково надіслала 250 тисяч доларів не тому хакеру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Google, в рамках виявлення помилок в системі, випадково надіслала 250 тисяч доларів не тому хакеру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на HotHardware.

Кошти у розмірі 250 тисячі доларів отримав випадково дослідник систем безпеки Сем Каррі. За словами чоловіка він протягом декількох тижнів намагався з'ясувати через техпідтримку компанії, чому це сталося і як повернути ці гроші.

"Пройшло трохи більше трьох тижнів з тих пір, як із Google мені випадково надіслали 249 999 доларів, а я досі не отримав жодної відповіді від служби підтримки. Чи є ще якийсь спосіб зв'язатися з Google?", - писав Каррі.

Каррі не витрачав надісланих коштів, оскільки був переконаний у тому, що отримав їх помилково.

Все ж його підозри виправдались. Після того як інцидент отримав розголосу, представник компанії повідомив, що це сталося через "людський фактор".

"Наша команда нещодавно здійснила платіж не тій стороні внаслідок людської помилки. Ми цінуємо, що людина, яка отримала платіж, швидко повідомила про це, і ми працюємо над виправленням ситуаці", - заявив представник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Google програв апеляцію в суді Європейського союзу після того, як його звинуватили у зловживанні домінуючим становищем на ринку ОС й мобільних пристроїв. Через це компанії доведеться оплатити найбільший в історії штраф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки