Google оплатит еженедельное тестирование на COVID-19 для всех сотрудников в США

Фото: логотип Google (pixabay.com)

Компания Google заявила, что предлагает бесплатное еженедельное тестирование на COVID-19 на дому для всех своих сотрудников в США. В течение следующего года это преимущество расширят для сотрудников во всем мире.

Об этом пишет Reuters.

Представитель Google заявил, что на этой неделе компания предоставила льготы всем 90 тысячам сотрудников в США. Инициатива предусматривает еженедельный сбор анализов на дому.

"Компания рекомендует проводить тестирование каждого сотрудника еженедельно, хотя это не является обязательным", - сказал представитель компании.

Ранее из-за пандемии коронавируса компания Google разрешила большинству своих сотрудников работать дома. Удаленная работа будет продолжаться до июля 2021 года.

Напомним, первыми закрылись офисы Google в Китае, Гонконге и Тайване в конце января из-за коронавируса.