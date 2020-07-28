Сотрудники Google еще почти год будут работать из дома

Фото: гендиректор компании Сундар Пичаї (facebook.com/Google)

Это может касаться 200 тысяч людей

Из-за пандемии коронавируса компания Google позволила большинству своих сотрудников работать дома. Удаленная работа будет продолжаться до июля 2021 года.

Об этом пишет DW.

В письме к сотрудникам компании, ее руководитель Сундар Пичай отметил, что предоставляет эту информацию, чтобы люди могли планировать.

"Чтобы предоставить работникам возможность планировать заранее, мы продолжаем нашу глобальную добровольную работу из дома до 30 июня 2021 года для позиций, не требующих пребывания в офисе", - говорится в письме.

Это может коснуться около 200 тысяч сотрудников и подрядчиков Google по всему миру.

Напомним, первыми закрылись офисы Google в Китае, Гонконге и Тайване в конце января из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Apple и Google запускает приложение, связанное с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу.