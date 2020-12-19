Google сплатить щотижневе тестування на COVID-19 для всіх співробітників в США

Фото: логотип Google (pixabay.com)

Компанія Google заявила, що пропонує безкоштовне щотижневе тестування на COVID-19 на дому для всіх своїх співробітників в США. Протягом наступного року цю перевагу розширять для співробітників у всьому світі.

Про це пише Reuters.

Представник Google заявив, що на цьому тижні компанія надала пільги всім 90 тисячам співробітників в США. Ініціатива передбачає щотижневий збір аналізів на дому.

"Компанія рекомендує проводити тестування кожного співробітника щотижня, хоча це не є обов'язковим", - сказав представник компанії.

Раніше за пандемії коронавіруса компанія Google дозволила більшості своїх співробітників працювати вдома. Віддалена робота буде продовжуватися до липня 2021 року.

Нагадаємо, першими закрилися офіси Google в Китаї, Гонконгу та Тайвані в кінці січня через коронавірус.