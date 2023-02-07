UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Google оновить політику відображення відвертих фото в пошуку: що зміниться

Фото: Google розмиватиме відображення відвертих зображень в пошуку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Компанія Google за замовчуванням розмиватиме відверті зображення в пошуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на довідкову службу Google.

Представники компанії повідомили, що незалежно від того, чи використовуєте ви Пошук Google на роботі чи з дітьми, чи особисто, нова функція - SafeSearch зможе допомогти вам відфільтрувати відвертий вміст із ваших результатів під час пошуку.

"Відверті результати включають відверто сексуальний вміст, як-от порнографія, насильство та кров", - пояснили в компанії.

До того ж довідкова служба запевнила, що функція

Функція почне працювати й у людей, які не ввімкнули фільтр безпечного пошуку. планують запустити вже "найближчими місяцями".

Нагадаємо, наприкінці минулого року суд Європейського союзу зобов'язав Google видаляти недостовірні дані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleСполучені Штати Америки