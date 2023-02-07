Google оновить політику відображення відвертих фото в пошуку: що зміниться

Представники компанії повідомили, що незалежно від того, чи використовуєте ви Пошук Google на роботі чи з дітьми, чи особисто, нова функція - SafeSearch зможе допомогти вам відфільтрувати відвертий вміст із ваших результатів під час пошуку.

"Відверті результати включають відверто сексуальний вміст, як-от порнографія, насильство та кров", - пояснили в компанії.

До того ж довідкова служба запевнила, що функція

Функція почне працювати й у людей, які не ввімкнули фільтр безпечного пошуку. планують запустити вже "найближчими місяцями".