Google обновит политику отображения откровенных фото в поиске: что изменится

Представители компании сообщили, что независимо от того, используете ли вы Поиск Google на работе или с детьми, или лично новая функция - SafeSearch сможет помочь вам отфильтровать откровенное содержимое из ваших результатов во время поиска.

"Откровенные результаты включают откровенно сексуальное содержание, таких как порнография, насилие и кровь", - пояснили в компании.

Справочная служба заверила, что функция

Функция начнет работать и у людей, не включивших фильтр безопасного поиска. планируют запустить уже "в ближайшие месяцы".