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Google обновит политику отображения откровенных фото в поиске: что изменится

Фото: Google размывает отображение откровенных изображений в поиске (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Компания Google по умолчанию будет размывать откровенные изображения в поиске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на справочную службу Google.

Представители компании сообщили, что независимо от того, используете ли вы Поиск Google на работе или с детьми, или лично новая функция - SafeSearch сможет помочь вам отфильтровать откровенное содержимое из ваших результатов во время поиска.

"Откровенные результаты включают откровенно сексуальное содержание, таких как порнография, насилие и кровь", - пояснили в компании.

Справочная служба заверила, что функция

Функция начнет работать и у людей, не включивших фильтр безопасного поиска. планируют запустить уже "в ближайшие месяцы".

Напомним, в конце прошлого года суд Европейского союза обязал Google удалять недостоверные данные.

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