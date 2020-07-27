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Google обвинили в незаконном сборе персональных данных австралийцев

Австралия, Понедельник 27 июля 2020 07:09
Google обвинили в незаконном сборе персональных данных австралийцев
Фото: компания Google ( flickr.com/romanboed)
Автор: Артур Родивилов

Сбор данных осуществлялся c начала 2016 года

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей подала в суд на компанию Google. Корпорация подозревается в обмане пользователей с целью получения согласия на увеличение масштабов сбора и использования персональных данных для улучшения эффективности рекламы.

Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

Комиссия утверждает, что Google с начала 2016 года ввел в заблуждение пользователей, когда не смог проинформировать и получить их четкое и осознанное согласие на сбор персональных данных из пользовательских аккаунтов Google и информации о деятельности граждан на сайтах, не относящихся к Google, для того, чтобы показывать рекламу.

Согласно подсчетам комиссии, из-за действий Google были нарушены пользовательские права миллионов австралийцев.

Ранее юридическая компания Boies Schiller Flexner, которая представляет интересы группы истцов, в июне текущего года уже подавала иск к корпорации на 5 млн долларов. Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.

Напомним, ЕС намерен ужесточить контроль над работой американских компаний, в том числе Google, Amazon и Facebook.

В частности, в ЕС хотят обеспечить соблюдение компаниями США норм антимонопольного законодательства и выплату ими всех налогов.

Ранее РБК-Украина писало, что антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.

Также сообщалось, что для борьбы с монополизацией американских компаний Европейский союз хочет создать единый рынок данных.

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