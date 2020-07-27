Google звинуватили в незаконному зборі персональних даних австралійців

Фото: компанія Google ( flickr.com/romanboed)

Збір даних здійснювався з початку 2016 року

Австралійська державна комісія із захисту конкуренції і прав споживачів подала в суд на компанію Google. Корпорація підозрюється в обмані користувачів з метою отримання згоди на збільшення масштабів збору та використання персональних даних для поліпшення ефективності реклами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті комісії.

Комісія стверджує, що Google з початку 2016 року ввів в оману користувачів, коли не зміг повідомити і отримати чітку та усвідомлену згоду на збір персональних даних з облікових записів Google та інформації про діяльність громадян на сайтах, які не належать до Google, для того, щоб показувати рекламу.

За підрахунками комісії, через дії Google були порушені права користувача мільйонів австралійців.

Раніше юридична компанія Boies Schiller Flexner, яка представляє інтереси групи позивачів, у червні поточного року вже подавала позов до корпорації на 5 млн доларів. Позивачі звинувачують Google в стеженні за діями користувачів браузера Chrome навіть при включеному режимі інкогніто.

Нагадаємо, ЄС має намір посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook.

Зокрема, в ЄС хочуть забезпечити дотримання компаніями США норм антимонопольного законодавства та виплату ними всіх податків.

Раніше РБК-Україна писало, що антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.