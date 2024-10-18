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Google, Meta та TikTok забанили в соцмережах російського виробника дронів

П'ятниця 18 жовтня 2024 01:53
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Google, Meta та TikTok забанили в соцмережах російського виробника дронів Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Google, Meta і TikTok видалили облікові записи в соціальних мережах, що належать промисловому підприємству в Татарстані (Росія). Саме це підприємство займалося вербуванням молодих іноземок для виробництва безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Облікові записи на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok були видалені після розслідування, опублікованого агентством 10 жовтня, в якому детально описувалися умови праці на заводі з виробництва безпілотників у російській особливій економічній зоні "Алабуга", що знаходиться під санкціями США та Великобританії.

Відеоролики та інші пости у соціальних мережах обіцяли молодим жінкам, переважно з Африки, безкоштовний квиток на літак до Росії та зарплату понад 500 доларів на місяць.

Однак деякі з них заявили, що несподівано дізналися, що замість навчання у таких галузях, як готельний бізнес та громадське харчування, їм доведеться працювати на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі ударних безпілотників іранської розробки для запуску на територію України.

В інтерв'ю AP деякі з жінок, які працювали на підприємстві, скаржилися на довгий час постійного спостереження, на порушені обіцянки з приводу зарплати, а також на роботу з їдкими хімікатами.

Американські технологічні компанії також видалили рахунки Алабузького політехнічного інституту - професійного училища-інтернату, випускники якого вважаються фахівцями з виробництва безпілотників.

Загалом у віддалених облікових записах було не менше 158 344 передплатників, а в однієї сторінки в TikTok було більше мільйона лайків.

Розслідування AP про "Алабугу".

У розпорядженні РФ міг з'явитися ще один зразок дальнобійного дрона, який можна використовувати для ударів по Україні. Мова про іранську Shahed-101.

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