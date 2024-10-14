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Чи може РФ отримати Shahed-101 та що відомо про цей дрон: пояснення Defense Express

Понеділок 14 жовтня 2024 18:34
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Чи може РФ отримати Shahed-101 та що відомо про цей дрон: пояснення Defense Express Фото: Shahed-101 (wikimedia.org)
Автор: Наталія Кава

В розпорядженні РФ міг з’явитись ще один зразок далекобійного дрона, який можна використовуватись для ударів по Україні. Мова про іранський Shahed-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, днями у соцмережах з'явилось фото збитого ворожого дрону який візуально нагадує іранський Shahed-101. Такий безпілотник було помічено у використанні у єменських хуситів та угрупування "Хезболла".

Що відомо про Shahed-101

Раніше ЗМІ писали про те, що Іран міг передати Росії удосконалений варіант Shahed-101, який має маркування "Шахед-107". У цього дрона заявлено дальність пуску до 1500 кілометрів. Він також нібито має можливість уражати західні реактивні системи на зразок M142 HIMARS чи M270 MLRS.

Інші ж джерела нагадують, що в період повідомлень про наявність у РФ "Шахед-107" фігурували дані про те, що російська "Алабуга" планує виготовляти такі дрони під позначенням 101Р.

Як пише Defense Express, на використання Росією Shahed-101 вказують три показники:

  • дальність польоту - до 1400 кілометрів;
  • дальність застосування - до 600 кілометрів;
  • дальність передачі відеосигналу - до 50 кілометрів.

Попри все варто зауважити, що наразі доказом того, що РФ могла застосувати Shahed-101 є лише фото у відкритому доступі. Однак з фото не зрозуміло, чи стартувало в Росії серійне виробництво дронів цього типу чи ні.

Характеристики Shahed-101

Маса бойової частини дрона складає усього 8 кілограмів - що робить його скоріше іранською копією або конкурентом для російського "Ланцета". При цьому зараз у Росії можуть оцінювати на якій моделі дрону-камікадзе варто зосередитись на полі бою - перевіреному "Ланцеті", або ж Shahed-101, він же 101Р.

При цьому необхідно взяти до уваги й повідомлення від ізраїльського дослідницького центру ALMA про те, що Shahed-101 у комплектації від "Хезболли" має дальність польоту лише до 900 кілометрів та оснащується відеокамерами для наведення на ціль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на виставці KADEX 2024, що проходить у корейському місті Теджон, було представлено міні-весію іранського Shahed. Його назва - KUS-LM.

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