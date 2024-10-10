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Росія обманом заманює африканок на збірку "Шахедів", - AP

Четвер 10 жовтня 2024 15:17
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Росія обманом заманює африканок на збірку "Шахедів", - AP Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки на складання ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Соціальні мережі обіцяли молодим жінкам з Африки безкоштовні квитки до Європи, гроші та стажування в таких сферах, як готельний бізнес і громадське харчування.

Однак замість очікуваних програм, деякі дізналися про справжню мету їхньої поїздки тільки після прибуття в Татарстан. Їм належало працювати на заводі, що виробляє ударні дрони для війни в Україні.

"Я не знаю, як робити безпілотники", - поскаржилася одна з жінок, яка залишила роботу на батьківщині заради цієї пропозиції.

В інтерв'ю виданню, кілька жінок розповіли про довгі робочі години, постійний нагляд і роботу з хімікатами, що викликають проблеми зі шкірою.

За їхніми словами, обіцяна зарплата виявилася значно меншою, ніж очікувалося.

За даними AP, понад 200 африканських жінок, разом із російськими студентами, працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга". Завод виробляє іранські дрони "Шахед-136" за контрактом із Росією, підписаним після початку вторгнення в Україну 2022 року.

"Я шкодую і проклинаю той день, коли почала робити всі ці штуки", - сказала одна з жінок, яка працювала над складанням каркасів безпілотників.

Раніше повідомлялося, що окупанти на тимчасово захоплених територіях України вербують студентів, включаючи неповнолітніх, для стажування на російському заводі, де виробляються іранські безпілотники-камікадзе Shahed.

З початку цього року Росія випустила Україною близько 1000 ракет, близько 2800 безпілотників, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб. Більшість цілей окупантів були цивільними, а чи не військовими.

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