Росія обманом заманює африканок на збірку "Шахедів", - AP
Росія обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки на складання ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Соціальні мережі обіцяли молодим жінкам з Африки безкоштовні квитки до Європи, гроші та стажування в таких сферах, як готельний бізнес і громадське харчування.
Однак замість очікуваних програм, деякі дізналися про справжню мету їхньої поїздки тільки після прибуття в Татарстан. Їм належало працювати на заводі, що виробляє ударні дрони для війни в Україні.
"Я не знаю, як робити безпілотники", - поскаржилася одна з жінок, яка залишила роботу на батьківщині заради цієї пропозиції.
В інтерв'ю виданню, кілька жінок розповіли про довгі робочі години, постійний нагляд і роботу з хімікатами, що викликають проблеми зі шкірою.
За їхніми словами, обіцяна зарплата виявилася значно меншою, ніж очікувалося.
За даними AP, понад 200 африканських жінок, разом із російськими студентами, працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга". Завод виробляє іранські дрони "Шахед-136" за контрактом із Росією, підписаним після початку вторгнення в Україну 2022 року.
"Я шкодую і проклинаю той день, коли почала робити всі ці штуки", - сказала одна з жінок, яка працювала над складанням каркасів безпілотників.
Раніше повідомлялося, що окупанти на тимчасово захоплених територіях України вербують студентів, включаючи неповнолітніх, для стажування на російському заводі, де виробляються іранські безпілотники-камікадзе Shahed.
З початку цього року Росія випустила Україною близько 1000 ракет, близько 2800 безпілотників, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб. Більшість цілей окупантів були цивільними, а чи не військовими.
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