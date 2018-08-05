Google Maps запустил новую функцию при распространении геолокации

Сообщается, что данные об уровне заряда могут оказаться полезными в экстренных ситуациях

Приложение Google Maps запустило новую функцию: при распространении геолокации, распространяется также информация о заряде батареи смартфона. Об этом сообщает The Verge.

Сообщается, что данные об уровне заряда могут оказаться полезными в экстренных ситуациях. Люди, которые получат ссылку с местоположением пользователя и уровнем заряда смартфона, будут знать, по какой причине человек, вероятно, перестал выходить на связь.

Компания Google начала тестирование этой функции еще в феврале в веб-версии сервиса.

Напомним, 26 июля сразу после закрытия торгов акции социальной сети Facebook упали на 24%. Всего за несколько минут владельцы компании Facebook успели потерять суммарно около 150 млрд долларов.

До обьявления финансовых результатов акции компании находились на историческом максимуме, ведь за 2018 год они смогли вырасти на 23%. Квартальный отчет компании оказался хуже, чем этого могли ожидать аналитики. Это первый случай с 2015 года, когда результаты стали хуже ожидаемых аналитиками.