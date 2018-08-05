Повідомляється, що дані про рівень заряду можуть виявитися корисними в екстрених ситуаціях

Додаток Google Maps запустив нову функцію: при поширенні геолокації, поширюється також інформація про заряд батареї смартфону. Про це повідомляє The Verge.

Повідомляється, що дані про рівень заряду можуть виявитися корисними в екстрених ситуаціях. Люди, які отримають посилання з місцем розташування користувача та рівнем заряду смартфону, будуть знати, з якої причини людина, ймовірно, перестала виходити на зв’язок.

Компанія Google розпочала тестування цієї функції ще в лютому у веб-версії сервісу.

Нагадаємо, 26 липня відразу після закриття торгів акції соціальної мережі Facebook впали на 24%. Всього за кілька хвилин власники компанії Facebook встигли втратити сумарно близько 150 млрд доларів.

До оголошення фінансових результатів акції компанії перебували на історичному максимумі, адже за 2018 рік вони змогли вирости на 23%. Квартальний звіт компанії виявився гіршим, ніж могли очікувати аналітики. Це перший випадок з 2015 року, коли результати стали гірше очікуваних аналітиками.