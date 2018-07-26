Акции Facebook обвалились на 24%

Цена компании Facebook уменьшилась на 150 миллиардов долларов

Сразу после закрытия торгов, акции социальной сети Facebook упали на 24%. Об этом сообщает The Washington Post.

Всего за несколько минут владельцы компании Facebook успели потерять суммарно около 150 млрд долларов. До обьявления финансовых результатов акции компании находились на историческом максимуме, ведь за 2018 год они смогли вырасти на 23%.

Квартальный отчет компании выявился хуже, чем этого могли ожидать аналитики. Это первый случай с 2015 года, когда результаты стали хуже ожидаемых аналитиками.

В отчете сказано, что выручка компании за квартал смогла вырасти на 42% и достигла 13,2 млрд долларов, но аналитики рассчитывали, что этот показатель вырастет до 13,3 млрд.

Суточная аудитория социальной сети составила 1,47 миллиарда человек. Количество пользователей в Европе сократилось на 3 миллиона, но в США и Канаде показатель не изменился.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель компании Facebook Марк Цукерберг выступит в Европарламенте по поводу утечки данных в социальной сети. Он выступит с объяснениями относительно скандала с утечкой персональных данных пользователей.