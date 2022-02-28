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Google Maps заблокировал в Украине некоторые функции: необходимо для безопасности

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 08:59
Google Maps заблокировал в Украине некоторые функции: необходимо для безопасности Фото: Google Maps заблокировал в Украине некоторые функции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Google Maps заблокировал в Украине некоторые функции. В компании отмечают, что это необходимо для безопасности украинцев во время вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Речь идет о двух функциях, которые предоставляют пользователям информацию в режиме реального времени.

Отключенные функции включают наложение трафика в режиме реального времени на Google Maps. Одну из них использовали для того, чтоб наблюдать за конфликтом издалека. Вторая функция Live Busyness показывает, насколько популярным может быть местоположение в данный момент времени.

"Google внесла изменения, чтобы обеспечить безопасность украинцев, и после консультаций с местными властями", - заявила компания.

По словам Google, обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.

Напомним, что Илон Маск помог Украине с доступом к спутниковому интернету. Сервис Starlink теперь доступен украинцам.

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