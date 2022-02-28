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Google Maps заблокував в Україні деякі функції: необхідно для безпеки

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 08:59
Google Maps заблокував в Україні деякі функції: необхідно для безпеки Фото: Google Maps заблокував в Україні деякі функції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Google Maps заблокував в Україні деякі функції. У компанії зазначають, що це необхідно для безпеки українців під час вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Йдеться про дві функції, які надають користувачам інформацію в режимі реального часу.

Відключені функції включають накладення трафіку в режимі реального часу на Google Maps. Одну з них використовували для того, щоб спостерігати за конфліктом здалеку. Друга функція Live Busyness показує, наскільки популярним може бути місце розташування в даний момент часу.

"Google внесла зміни, щоб забезпечити безпеку українців, і після консультацій з місцевою владою", - заявила компанія.

За словами Google, оновлення трафіку як і раніше доступні в Україні при використанні режиму навігації Google Maps.

Нагадаємо, що Ілон Маск допоміг Україні з доступом до супутникового інтернету. Сервіс Starlink тепер доступний українцям.

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