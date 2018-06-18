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Google інвестує 550 млн доларів в конкурента AliExpress

НовиниТелеком & IT    18.06.2018 - 11:16
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

Мова йде про китайський інтернет-магазині JD.com

Компанія Google інвестує 550 мільйонів доларів у китайський інтернет-магазин JD.com, який є конкурентом маркетплейса AliExpress. Про це повідомляє Reuters.

Так, в компанії повідомили, що інвестиції допоможуть розширити партнерські відносини, включаючи просування товарів JD.com у торговому сервісі Google.

Також зазначається, що підтримка Google допоможе інтернет-магазину вийти за рамки ринку Південно-Східної Азії і Китаю і збільшити свою присутність на європейському і американському ринках.

Серед інвесторів JD.com також числиться китайська технологічна компанія Tencent Holdings Ltd.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки почнуть збирати торгові мита з китайських товарів з 6 липня 2018 року.

Раніше також стало відомо, що Китай вводить відповідні мита на 659 товарів із США, які почнуть діяти з 6 липня.

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Теги публікації: Google, Китай, Інвестиції, інтернет, магазин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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