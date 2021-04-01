Google хочет вернуть сотрудников в офисы до 1 сентября

Технологический гигант позволит сотрудникам работать дома более 14 дней в год при условии подачи соответствующей заявки.

"Прошел год с того времени, как многие из нас работают дома, и мысль о возвращении в офис может вызвать разные эмоции", - написала в электронном письме компании руководитель отдела управления персоналом Google Фиона Сиккони.

Теперь Google готовится к массовому возвращению сотрудников в офисы в сентябре. Ожидается, что работники будут находиться в офисе по крайней мере три дня в неделю.

До тех пор начальный период возврата будет добровольным, поскольку департаменты медленно открываются с ограниченными возможностями, которые базируются, в частности, на наличии прививок против коронавируса.

Компания советует работникам делать прививки против Covid-19, но не делает это обязательным условием для возвращения на рабочее место.

Google применяет другой подход по сравнению со своими конкурентами, которые позволили большинству сотрудников продолжать удаленную работу неограниченно долго. Twitter, например, заявил, что позволит большинству своих работников постоянно работать из дома.