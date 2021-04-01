Google хоче повернути співробітників в офіси до 1 вересня

Технологічний гігант дозволить співробітникам працювати вдома більше 14 днів на рік за умови подання відповідної заявки.

"Минув рік з того часу, як багато з нас працюють вдома, і думка про повернення до офісу може викликати різні емоції", - написала в електронному листі компанії керівник відділу управління персоналом Google Фіона Сікконі.

Наразі Google готується до масового повернення співробітників до офісів у вересні. Очікується, що працівники будуть перебувати в офісі принаймні три дні на тиждень.

До тих пір початковий період повернення буде добровільним, оскільки департаменти повільно відкриваються з обмеженими можливостями, що базуються, зокрема, на наявності щеплень проти коронавірусу.

Компанія радить працівникам робити щеплення проти Covid-19, але не робить це обов'язковою умовою для повернення на робоче місце.

Google застосовує інший підхід у порівнянні зі своїми конкурентами, які дозволили більшості співробітників продовжувати віддалену роботу необмежено довго. Twitter, наприклад, заявив, що дозволить більшості своїх працівників постійно працювати вдома.