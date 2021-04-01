Google хоче повернути співробітників в офіси до 1 вересня

Google змінює свою політику щодо віддаленої роботи, прагнучи повернути більше людей до своїх офісів у США. Компанія зберігає поточні домовленості про роботу вдома до 1 вересня, але дозволить людям добровільно повернутися до офісів з наступного місяця.
Про це повідомляє BBC.
Технологічний гігант дозволить співробітникам працювати вдома більше 14 днів на рік за умови подання відповідної заявки.
"Минув рік з того часу, як багато з нас працюють вдома, і думка про повернення до офісу може викликати різні емоції", - написала в електронному листі компанії керівник відділу управління персоналом Google Фіона Сікконі.
Наразі Google готується до масового повернення співробітників до офісів у вересні. Очікується, що працівники будуть перебувати в офісі принаймні три дні на тиждень.
До тих пір початковий період повернення буде добровільним, оскільки департаменти повільно відкриваються з обмеженими можливостями, що базуються, зокрема, на наявності щеплень проти коронавірусу.
Компанія радить працівникам робити щеплення проти Covid-19, але не робить це обов'язковою умовою для повернення на робоче місце.
Google застосовує інший підхід у порівнянні зі своїми конкурентами, які дозволили більшості співробітників продовжувати віддалену роботу необмежено довго. Twitter, наприклад, заявив, що дозволить більшості своїх працівників постійно працювати вдома.
Нагадаємо, наприкінці липня 2020 року стало відомо, що Google дозволила більшості своїх працівників працювати вдома. В компанії заявляли, що дистанційна робота буде тривати до липня 2021 року.