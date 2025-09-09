Google готує зміну звичного пошуку: що буде замість нього

AI Mode поєднує можливості штучного інтелекту Gemini з пошуком у реальному часі, видаючи прямі діалогові відповіді замість списку посилань. Цей режим уже доступний у вкладці Google Search, а нещодавно отримав і окрему сторінку - google.com/ai, що посилює ймовірність змін.

Що це означає для користувачів і сайтів

Перехід до AI Mode як стандартного варіанту може кардинально змінити те, як люди знаходять інформацію в інтернеті, а також вплинути на сайти, які залежать від трафіку з Google.

Багато видавців уже фіксують падіння відвідуваності через функцію AI Overviews, яка часто відповідає на запитання користувачів прямо в пошуку, без переходу на сторонні сайти. Якщо AI Mode стане "за замовчуванням", цей ефект може тільки посилитися.

Віце-президент Google Search Роббі Стейн спробував заспокоїти користувачів і видавців. В X він написав, що "не варто надавати цьому занадто великого значення" і що компанія "зосереджена на тому, щоб спростити доступ до AI Mode для тих, хто хоче його використовувати". Однак формулювання залишає простір для будь-яких змін у майбутньому.

Google останніми місяцями активно просуває свої AI-сервіси. Спочатку вони тестувалися в Google Labs, але тепер функції AI Overviews і AI Mode доступні в усьому світі.

Влітку Google повідомляла про десятки мільйонів щомісячних користувачів AI Mode. Усе це вказує на те, що компанія розглядає AI Mode як ключовий напрямок розвитку, а не побічний проект.

Що зміниться в пошуку

Якщо AI Mode стане основним форматом пошуку, користувачі можуть помітити зміни не відразу. На головному екрані буде відображатися згенерована відповідь, а посилання будуть зміщені в бічну панель.

Але в довгостроковій перспективі це серйозно змінить екосистему інтернету: сайти - від новинних видань і блогів до державних сервісів - залежать від видимості в пошуку, яка безпосередньо впливає на їхні доходи. Уже зараз дослідження показують, що AI Overviews знизив трафік на багато ресурсів.

Google залишається "вхідними дверима" в інтернет для мільярдів людей. Якщо компанія змінить цей "поріг", користувачам буде складно знайти альтернативу. Конкуруючі пошуковики існують, але саме "гуглити" стало синонімом пошуку в мережі.

Поки що класичний пошук залишається доступним, але не факт, що так буде завжди. AI Mode уже тут, і Google, схоже, має намір зробити його основним способом пошуку інформації в інтернеті.