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Google і Facebook оштрафували за порушення правил політичної реклами

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 06:19
Google і Facebook оштрафували за порушення правил політичної реклами
Фото: офіс Google (flickr.com/Robert Scoble)

Суд штату Вашингтон зобов'язав компанії виплатити загалом 455 тис. доларів

У США суд штату Вашингтон зобов'язав компанії Google і Facebook виплатити 455 тис. доларів для врегулювання претензій влади у справі про політичну рекламу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Генпрокурор штату Боб Фергюсон повідомив, що Google має виплатити 217 тис., а Facebook 238 тис. за двома судовими позовами, в яких компанії звинувачувалися в недотриманні законів штату про прозорість політичних оголошень.

Зазначається, що компанії з 2013 року не виконували вимогу про збір, зберігання і публікацію інформації про замовників політичної реклами на інтернет-ресурсах.

У Генпрокуратурі стверджують, що кандидати на політичні посади і політичні комітети заплатили за розміщення політичної реклами Google 1,5 млн доларів, а Facebook – 5,1 млн.

Представник Facebook повідомив агентству, що компанія задоволена врегулюванням справи і має намір надалі виконувати вимоги штату.

Водночас у Google заявили, що компанія дотримувалася законів Вашингтона до червня, коли штат запровадив нові вимоги щодо розкриття інформації. Після цього Google припинив приймати політичну рекламу в штаті, тому що не міг дотримуватися нових правил.

Справу прти Facebook і Google в штаті Вашингтон було заведено в квітні після скарги групи жителів штату.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував Facebook, Twitter і Google і звинуватив їх у тому, що вони віддають перевагу Демократичній партії США.

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