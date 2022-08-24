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Google в ЕС запускает кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины

Фото: Google запускает кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Jigsaw, которая является "дочкой" Google, на следующей неделе запускает кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов. Ученые из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные видеоролики, предназначенные для «прививки» людей от вредоносного контента в социальных сетях.

"Мы думаем об этом как о пилотном эксперименте, поэтому нет абсолютно никаких причин, по которым этот подход нельзя было бы масштабировать на другие страны", - сказала в интервью Бет Голдберг, руководитель отдела исследований Jigsaw.

Ролики, которые будут размещаться на видеоплатформе YouTube, призваны помочь людям идентифицировать эмоциональные манипуляции и фейки в заголовках новостей. Кампания продлится один месяц.

Ранее мы писали, что в июне текущего года поисковая система Google столкнулась с самой масштабной DDoS-атакой в истории. Получала 46 млн запросов в секунду.

Также сообщалось, что Google прекратит давать ответы на бессмысленные вопросы пользователей. Все из-за обвинений в распространении фейков.

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