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Google в ЄС запускає кампанію по боротьбі з фейками про переселенців з України

Фото: Google запускає кампанію по боротьбі з фейками про переселенців з України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Jigsaw, яка є "дочкою" Google, наступного тижня запускає кампанію по боротьбі з фейками про українських біженців в Польщі, Словаччині та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рекламна кампанія заснована на дослідженнях психологів двох британських університетів. Вчені з університетів Кембриджа і Брістоля створили 90-секундні відеоролики, призначені для «щеплення» людей від шкідливого контенту в соціальних мережах.

"Ми думаємо про це як про пілотний експеримент, тому немає абсолютно ніяких причин, за якими цей підхід не можна було б масштабувати на інші країни", - сказала в інтерв'ю Бет Голдберг, керівник відділу досліджень Jigsaw.

Ролики, які будуть розміщуватися на відеоплатформі YouTube, покликані допомогти людям ідентифікувати емоційні маніпуляції і фейки в заголовках новин. Кампанія триватиме один місяць.

Раніше ми писали, що в червні поточного року пошукова система Google зіткнулася з наймасштабнішою DDoS-атакою в історії. Отримувала 46 млн запитів в секунду.

Також повідомлялося, що Google припинить давати відповіді на безглузді запитання користувачів. Все через звинувачення в поширенні фейків.

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