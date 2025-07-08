Google додав у Chrome приховану перевірку на Windows 11: як це працює

Незважаючи на те, що підтримка Windows 10 офіційно завершиться тільки 14 жовтня 2025 року, Google уже почав готуватися до її закінчення. У коді браузера Chrome з'явилася нова функція, яка перевіряє, чи може ваш ПК бути оновлений до Windows 11.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Windows Latest, що спеціалізується на новинах про операційну систему Windows і продукти Microsoft.
Google додав у браузер метрику, що дає змогу визначати, чи відповідає пристрій вимогам для оновлення до Windows 11. Перевірка виконується щоразу під час запуску Chrome на ПК з Windows 10.
При цьому Google підкреслює: не йдеться про те, щоб обмежити доступ до браузера або почати показувати попередження. На цьому етапі функція використовується виключно для збору статистики, щоб зрозуміти, скільки користувачів Windows 10 зможуть перейти на Windows 11 і як довго варто продовжувати підтримку Chrome на ОС, що застаріває.
Під час запуску на Windows 10 Chrome аналізує характеристики пристрою:
На основі цих даних браузер формує бінарну мітку (true/false), що вказує, чи відповідає ПК вимогам Windows 11. Ця інформація зберігається в анонімній статистиці використання Chrome.
Google додав спеціальний прапор під назвою IsWin11UpgradeEligible, який і відповідає за цю перевірку. Це допомагає компанії зрозуміти, наскільки велика частина користувацької бази готова до переходу на нову ОС, і заздалегідь спланувати політику підтримки.
Офіційне завершення підтримки Windows 10 заплановано на 14 жовтня 2025 року. Однак Microsoft надасть користувачам можливість залишитися на старій системі ще на рік - до 13 жовтня 2026 року, за умови виконання однієї з трьох умов:
Після цієї дати користувачам доведеться прийняти рішення: перейти на Windows 11, залишитися на небезпечній Windows 10 або шукати альтернативи.
Хоча підтримка Chrome для Windows 10, найімовірніше, збережеться і після 2025 року, Google уже почав підстраховуватися. Якщо виявиться, що більшість користувачів Windows 10 не зможуть оновитися до Windows 11, браузер може продовжити підтримку старої ОС. В іншому разі - навпаки, почне відмовлятися від неї раніше.
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