Google додав у Chrome приховану перевірку на Windows 11: як це працює

Навіщо Chrome перевіряє сумісність із Windows 11

Google додав у браузер метрику, що дає змогу визначати, чи відповідає пристрій вимогам для оновлення до Windows 11. Перевірка виконується щоразу під час запуску Chrome на ПК з Windows 10.

При цьому Google підкреслює: не йдеться про те, щоб обмежити доступ до браузера або почати показувати попередження. На цьому етапі функція використовується виключно для збору статистики, щоб зрозуміти, скільки користувачів Windows 10 зможуть перейти на Windows 11 і як довго варто продовжувати підтримку Chrome на ОС, що застаріває.

Що саме перевіряє Chrome

Під час запуску на Windows 10 Chrome аналізує характеристики пристрою:

модель і виробника процесора

наявність щонайменше 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вільного простору на диску

чи ввімкнено UEFI Secure Boot

чи активовано модуль TPM 2.0 через бібліотеку tbs.dll.

На основі цих даних браузер формує бінарну мітку (true/false), що вказує, чи відповідає ПК вимогам Windows 11. Ця інформація зберігається в анонімній статистиці використання Chrome.

Google додав спеціальний прапор під назвою IsWin11UpgradeEligible, який і відповідає за цю перевірку. Це допомагає компанії зрозуміти, наскільки велика частина користувацької бази готова до переходу на нову ОС, і заздалегідь спланувати політику підтримки.

Спеціальний прапор IsWin11UpgradeEligible (фото: Windows Latest)

Підтримка Windows 10 закінчується, але є нюанс

Офіційне завершення підтримки Windows 10 заплановано на 14 жовтня 2025 року. Однак Microsoft надасть користувачам можливість залишитися на старій системі ще на рік - до 13 жовтня 2026 року, за умови виконання однієї з трьох умов:

прив'язка Microsoft-акаунта

участь у програмі Microsoft Rewards

або одноразова плата в розмірі 30 доларів за розширені оновлення при використанні локального облікового запису.

Після цієї дати користувачам доведеться прийняти рішення: перейти на Windows 11, залишитися на небезпечній Windows 10 або шукати альтернативи.

Технічно підтримка Windows 10 закінчується 14 жовтня 2025 року (gif: Windows Latest)

Що це означає для користувачів

Хоча підтримка Chrome для Windows 10, найімовірніше, збережеться і після 2025 року, Google уже почав підстраховуватися. Якщо виявиться, що більшість користувачів Windows 10 не зможуть оновитися до Windows 11, браузер може продовжити підтримку старої ОС. В іншому разі - навпаки, почне відмовлятися від неї раніше.