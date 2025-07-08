Google добавил в Chrome скрытую проверку на Windows 11: как это работает

Несмотря на то, что поддержка Windows 10 официально завершится только 14 октября 2025 года, Google уже начал готовиться к ее окончанию. В коде браузера Chrome появилась новая функция, которая проверяет, может ли ваш ПК быть обновлен до Windows 11.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Windows Latest, специализирующийся на новостях об операционной системе Windows и продуктах Microsoft.
Google добавил в браузер метрику, позволяющую определять, соответствует ли устройство требованиям для обновления до Windows 11. Проверка выполняется каждый раз при запуске Chrome на ПК с Windows 10.
При этом Google подчеркивает: речь не идет о том, чтобы ограничить доступ к браузеру или начать показывать предупреждения. На данном этапе функция используется исключительно для сбора статистики, чтобы понять, сколько пользователей Windows 10 смогут перейти на Windows 11 и как долго стоит продолжать поддержку Chrome на устаревающей ОС.
При запуске на Windows 10 Chrome анализирует характеристики устройства:
На основе этих данных браузер формирует бинарную метку (true/false), указывающую, соответствует ли ПК требованиям Windows 11. Эта информация сохраняется в анонимной статистике использования Chrome.
Google добавил специальный флаг под названием IsWin11UpgradeEligible, который и отвечает за эту проверку. Это помогает компании понять, насколько большая часть пользовательской базы готова к переходу на новую ОС, и заранее спланировать политику поддержки.
Официальное завершение поддержки Windows 10 запланировано на 14 октября 2025 года. Однако Microsoft предоставит пользователям возможность остаться на старой системе еще на год - до 13 октября 2026 года, при условии выполнения одного из трех условий:
После этой даты пользователям придется принять решение: перейти на Windows 11, остаться на небезопасной Windows 10 или искать альтернативы.
Хотя поддержка Chrome для Windows 10, скорее всего, сохранится и после 2025 года, Google уже начал подстраховываться. Если окажется, что большинство пользователей Windows 10 не смогут обновиться до Windows 11, браузер может продлить поддержку старой ОС. В противном случае - наоборот, начнет отказываться от нее раньше.
Вас может заинтересовать: