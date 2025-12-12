UA

Google додала Gemini в Chrome прямо на iPhone: що тепер уміє браузер

Chrome для iOS оновили з підтримкою Gemini (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google почала ширше поширення вбудованої інтеграції Gemini в браузері Chrome для iPhone і iPad. Після оновлення значок зліва від адресного рядка змінюється: замість камери Google Lens тепер відображається іконка сторінки з фірмовою "іскрою" Gemini.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google.

Gemini тепер вбудований у Chrome для iPhone зі швидкими командами та підказками

При натисканні відкривається меню "Інструменти сторінки" з двома варіантами: "Екран пошуку" (Lens) і "Запитати Gemini". Вибір другого запускає вікно з короткою анімацією в чотирьох фірмових кольорах. До запиту автоматично прикріплюється URL поточної сторінки (його можна відключити, натиснувши "х").

Браузер пропонує швидкі команди:

  • Summarize page - короткий зміст і ключові тези сторінки
  • Create FAQ about this topic - генерація списку запитань і відповідей за темою на основі поточної сторінки та схожих джерел.

Серед прикладів запитів також:

  • пояснити складну тему простими словами
  • допомогти перевірити знання з предмета
  • адаптувати рецепт під дієту
  • порівняти дані або дати персональні рекомендації.
Chrome для iOS оновили з підтримкою Gemini (9to5Google)

Відповідь Gemini відображається в накладеному вікні, а сама сторінка залишається видимою на тлі. У правому верхньому кутку можна почати новий чат, а додаткове меню оформлено в стилі Liquid Glass. Візуально версія для iOS практично повторює інтерфейс Gemini в Chrome для Android. Вибору моделі немає.

Наразі Gemini в Chrome на iPhone і iPad доступний тільки в США і лише за умови ввімкненої англійської мови браузера. Авторизація в Chrome обов'язкова, а в режимі інкогніто функція недоступна.

Google підкреслює, що функція поки доступна не всім - її поширюють поступово. Однак все більше користувачів отримують доступ після оновлення до Chrome 143 для iOS.

Серед інших змін в оновленні:

  • можливість оплачувати покупки за допомогою біометрії замість CVC-коду
  • поради щодо використання Chrome на сторінці нової вкладки
  • поліпшення стабільності та продуктивності.

Раніше ми розповідали про те, як ШІ Gemini в Chrome допомагає захищати користувачів від онлайн-загроз, включно з фішингом і шкідливими посиланнями.

Також ми писали про нову модель ШІ Gemini 3, її можливості, а також про те, як вона змінює роботу з додатками Google.

А ще у нас є матеріал про те, як "розумна" навігація Gemini в Google Maps спрощує маршрути, допомагає уникати заторів і пропонує персоналізовані рекомендації для користувачів.

