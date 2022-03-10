Google Cloud заблокировал регистрацию новых аккаунтов в России

Сервис Google Cloud, вслед за большинством других компаний, также ввел ограничения для Российской Федерации. Он запретил регистрацию новых аккаунтов на территории агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что компания звукозаписи Sony Music Group заявила о прекращении работы на территории России.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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